C More est un service hybride de télévision à la demande et en direct de Suède. Les abonnés de C More peuvent regarder la chaîne suédoise TV4 sans publicité et regarder les chaînes de télévision européennes avec des publicités. Le service de streaming propose également du contenu à la demande de qualité, comme les derniers blockbusters et séries, de la télé-réalité et même les événements sportifs les plus populaires comme la Ligue des Champions et la Serie A. C More n'est disponible qu'en Suède, mais avec un abonnement actif vous pouvez accéder au service depuis n'importe où dans l'Union européenne.