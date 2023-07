C More is een hybride on-demand en live tv-streamingdienst uit Zweden.

C More-abonnees kunnen zonder reclame het Zweedse TV4 kijken, en met reclame Europese televisie. De streamer biedt ook geweldige on-demand content zoals de nieuwste blockbusters en series, reality-tv, en zelfs de populairste sportevenementen als de Champions League en Serie A.

C More is alleen beschikbaar in Zweden, maar als je eenmaal een abonnement hebt, kun je de dienst overal binnen de Europese Unie gebruiken.