C More to hybrydowa usługa streamingu na żądanie i telewizji na żywo ze Szwecji. Subskrybenci C More mogą oglądać szwedzką telewizję TV4 bez reklam oraz europejską telewizję z reklamami. Usługa oferuje również świetne treści na żądanie, takie jak najnowsze hity i seriale, reality shows, a nawet najpopularniejsze wydarzenia sportowe, takie jak Liga Mistrzów i Serie A. C More jest dostępny tylko w Szwecji, ale dzięki istniejącej subskrypcji można uzyskać dostęp do usługi z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej.