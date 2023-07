C More는 스웨덴의 하이브리드 온디맨드 및 라이브 TV 스트리밍 서비스입니다. C More의 구독자는 스웨덴의 TV4를 광고 없이 시청하고 유럽 TV는 광고와 함께 스트리밍할 수 있습니다. 또한 C More는 최신 블록버스터 및 시리즈, 리얼리티 TV, 인기 스포츠 이벤트(챔피언스 리그, 세리에 A 등) 등의 온디맨드 콘텐츠도 제공합니다. C More는 스웨덴에서만 제공되지만, 기존 구독을 통해 유럽 연합 내 어디서나 서비스를 이용할 수 있습니다.