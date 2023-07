C More è un servizio di streaming TV ibrido, che offre sia contenuti on-demand che trasmissioni in diretta in Svezia. I clienti di C More possono guardare il canale svedese TV4 senza pubblicità e lo streaming di programmi televisivi europei con annunci. Il servizio include anche ottimi contenuti on-demand come gli ultimi successi cinematografici, serie TV, reality show e anche gli eventi sportivi più popolari come la Champions League e la Serie A. C More è disponibile solo in Svezia, ma con un abbonamento è possibile accedere al servizio da qualsiasi parte dell'Unione Europea.