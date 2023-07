C More — это гибридный шведский онлайн-кинотеатр, в котором передачи доступны по запросу и в прямом эфире. Подписчики C More могут смотреть передачи как шведского канала TV4 (без рекламы), так и других европейских телеканалов (с рекламными паузами). В каталоге этого сервиса вы найдете новейшие блокбастеры, самые популярные сериалы и множество реалити-шоу. Более того, там же можно смотреть Лигу чемпионов, матчи Серии А и другие спортивные турниры. C More доступен только в Швеции, но при наличии подписки доступ к сервису возможен на всей территории ЕС.