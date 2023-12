Classificado com 4.6 de 5 com base em 23050 avaliações

Quase sempre estou fora dos EUA, mas adoro assistir minha série de TV favorita. A Express VPN permite fazer isso onde quer que eu esteja e não tenho que me preocupar com o aviso "este programa não está disponível na sua região".

Eu usei várias VPNs e não gostei, pois elas tornavam mais lento meu streaming ou caíam enquanto eu estava no meio de uma compra na Amazon. A Express é a melhor e eu uso no meu iPhone iPad PC e Fire TV, tudo isso por um preço baixo.

Aproveite a estabilidade e a confiabilidade da conexão líder do setor, não importa onde você esteja no mundo.

No entanto, Independentemente do que foi dito acima, qualquer dispositivo com uma conexão de Internet pode se conectar à ExpressVPN através de um roteador Wi-Fi habilitado para VPN .

A lista de aparelhos de smart TV é muito grande para garantir que todas elas serão capazes de usar a ExpressVPN diretamente. A maioria dos dispositivos Android TV é capaz de executar o aplicativo VPN da ExpressVPN para Android sem problemas. As smart TVs Samsung não conseguem rodar software de VPN, mas elas podem usar o serviço MediaStreamer da ExpressVPN.. Para obter uma orientação específica, fale com o suporte ou consulte o nosso guia para dispositivos populares .

Você também pode conectar sua smart TV a um roteador compatível com VPN para obter uma proteção VPN completa com uma quantidade mínima de configuração extra.

A utilização de um serviço VPN permite alterar a localização aparente da sua smart TV. Isso faz com que seus aplicativos funcionem corretamente, não importa onde você esteja no mundo. Um aplicativo de VPN também dribla a censura, criptografa seu tráfego e pode reduzir a limitação de largura de banda pelo seu provedor de Internet (ISP).

As smart TVs são televisões conectadas à Internet. Embora existam muitas marcas de smart TVs, modelos e sistemas operacionais, quase todas as smart TVs têm aplicativos que permitem que você assista a programas de TV e filmes de serviços de streaming como Netflix , Hulu e HBO , todos eles podem ser assistidos de forma segura com uma VPN.

A ExpressVPN é compatível com uma ampla gama de smart TVs e dispositivos de streaming. Saiba mais sobre como usar a ExpressVPN com:

