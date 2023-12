Aproveite a estabilidade e a confiabilidade da conexão líder do setor, não importa onde você esteja no mundo.

Embora a VPN integrada do Brave forneça proteção para os usuários do navegador Brave, existem algumas diferenças importantes em relação a uma oferta de VPN premium. Em primeiro lugar, ele não fornece uma ampla seleção de localizações de servidor para disfarce de local flexível. Em segundo lugar, atualmente não possui um kill switch, embora isso esteja sendo desenvolvido.

Mantenha seu paradeiro para si mesmo e navegue com tranquilidade usando a extensão ExpressVPN para o Brave. Quando você se conecta a qualquer uma das localizações de servidor da ExpressVPN, obtém um endereço IP diferente e pode parecer que está em um país diferente. Evite a discriminação de preços com base na localização e ajude a manter sua identidade privada.

Você está prestes a aumentar a privacidade online e a liberdade de acessar qualquer site bloqueado. Ative a proteção VPN diretamente da janela do navegador Google Chrome, Brave ou Vivaldi. Os aplicativos da ExpressVPN e as extensões de navegador facilitam a conexão de qualquer pessoa à nossa rede.

Fique online com segurança em 2023 com forte criptografia VPN. Mascare sua localização e controle o aplicativo ExpressVPN no seu navegador Brave.

