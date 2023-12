Sim, é seguro usar a extensão de navegador da ExpressVPN para Google Chrome, pois ela foi especialmente projetada com a privacidade em mente. Com velocidades de conexão super rápidas, forte criptografia de dados, kill switch e fácil troca de servidor, usar a extensão ExpressVPN do Google Chrome é muito mais seguro do que usar uma extensão de navegador gratuita que não vem com a mesma proteção.

A extensão de navegador da ExpressVPN para Google Chrome também é única porque controla o aplicativo VPN completo. Isso significa que toda a sua atividade online é protegida pela VPN, não apenas o que passa pelo seu navegador.