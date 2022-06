Claro que pode! A ExpressVPN possui localizações de servidor em Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Basta selecionar a cidade de sua preferência a partir do menu suspenso quando estiver se conectando com a ExpressVPN.

Sim. Indivíduos e empresas ao redor do mundo utilizam VPNs para proteger as suas informações privadas e atividade online.

Nem todo provedor VPN gratuito é problemático. Mas se uma VPN gratuita for maliciosa, existem várias maneiras para ela monetizar seu trafégo de Internet, incluindo o registro e venda do seu histórico de navegação, injeção de propagandas direcionadas e spams em seu navegador ou até mesmo armazenando nomes de usuário e senhas.

Com um endereço IP diferente, você pode navegar na Internet como se estivesse em uma localização diferente , como a Austrália. Muitos sites e serviços utilizam bloqueios baseados em regiões para restringir os respectivos conteúdos a certos territórios. Se a sua VPN não possui servidores na Austrália ou não é otimizada para compatibilidade máxima, pode ser que você perca acesso a estes serviços sempre que se conectar. Mas, uma VPN premium, como a ExpressVPN, é desenvolvida para proteger sua privacidade e segurança independente do que você esteja fazendo online, quer você esteja navegando em sites de notícias, assistindo esportes ao vivo ou transmitindo em HD a partir de serviços como SBS , 9Now , e 10Play .

A ExpressVPN possui servidores ultrarrápidos em Sydney , Melbourne , Brisbane , e Perth. Mas isso não é tudo. Nossa rede global de alta velocidade se estende através de 94 países, para que você possa se conectar com facilidade a uma VPN da Austrália - ou uma VPN em praticamente qualquer lugar do mundo.

Need help? Chat with us!