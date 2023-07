Os serviços de streaming em todo o mundo às vezes restringem o acesso com base no seu endereço IP, um identificador exclusivo que também mostra sua localização aproximada no mundo. Isso significa que, se você quiser assistir à TV australiana online, precisará de um endereço IP australiano.



O uso de uma VPN altera seu endereço IP, fornecendo um novo compartilhado por muitas pessoas. As VPNs fazem isso para proteger sua privacidade, mas às vezes podem interferir no seu streaming. Se seu aplicativo VPN estiver conectado ao país errado ou se seu provedor VPN não tiver servidores na localização de que você precisa, poderá ocorrer um erro.



É por isso que a ExpressVPN é a escolha ideal para assistir à TV australiana online. Sua rede é rápida e otimizada para streaming, com servidores disponíveis em toda a Austrália, para que sempre tenha um perto de você. E, ao contrário dos proxies gratuitos, a ExpressVPN é segura e confiável.



Você não deveria ter que sacrificar sua segurança e privacidade online só porque está assistindo à TV australiana online. Com a ExpressVPN, você não precisa.



E a melhor parte? Você estará conectado e assistindo em menos de cinco minutos.