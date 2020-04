Em que dispositivos posso assistir Apple TV+ com ExpressVPN?

A ExpressVPN possui apps premiados para Windows, Mac, iOS, Android, roteadores e Linux para que você possa assistir Apple TV+ no seu desktop, laptop, tablet ou smartphone via tv.apple.com.

Os clientes do Apple TV+ também podem fazer streaming com o aplicativo Apple TV, que funciona com iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch e Mac. O aplicativo Apple TV também está disponível em algumas smart TVs Samsung e estará disponível nas plataformas Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO no futuro.