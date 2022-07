Sim! A ExpressVPN é compatível com o Starz e muitos outros serviços de streaming. O streaming com ExpressVPN permite que você assista conteúdo com segurança de qualquer lugar, ignorando quaisquer restrições de acesso definidas por sua escola, escritório ou rede Wi-Fi pública, enquanto derrota a limitação do seu provedor de Internet que pode estar afetando sua conexão.