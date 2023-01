Séries exclusivas e gratuitas do BBC iPlayer

O Reino Unido é conhecido por produzir séries inteligentes e de qualidade. Boa parte dessas séries e shows de TV são produzidos em parceria com a BBC e através do site e do aplicativo BBC iPlayer é possível assistir às várias produções exclusivas. A inscrição é gratuita.

Descubra algumas que estão fazendo sucesso de momento, e se precisar de ajuda para acessar o BBC iPlayer de forma segura através da ExpressVPN, poderá consultar esta página.

*Todas as séries estão disponíveis apenas em inglês.

Toast of Tinseltown

Gênero: Comédia

Em Toast Of Tinseltown, Matt Berry está de volta como o ator arrogante Steven Toast quando a série de comédia vencedora do BAFTA muda do Channel 4 para a BBC2 em 4 de janeiro de 2022.

Anteriormente Toast Of London e agora Toast Of Tinseltown, desta vez os fãs seguem Toast enquanto ele se muda para Hollywood em uma tentativa de se tornar uma estrela de cinema de sucesso

The Responder

Gênero: Crime, Ação

The Responder é a primeira história original do ex-policial Tony Schumacher para a televisão e é extraída das experiências da vida real de Tony como um oficial para situações de emergência.

A série examina de perto os extremos emocionais, muitas vezes comoventes, do policiamento moderno, contados da perspectiva de alguém que viu tudo em primeira mão. A BBC revelou que a série se concentra em vítimas e agressores, acrescentando que é tanto sobre a vida nas ruas de Liverpool quanto sobre a polícia.

Lazy Susan

Gênero: Comédia

O programa de comédia Lazy Susan estreou na BBC Three em 2019 com um episódio piloto único com a dupla de comédia – também conhecida como Celeste Dring e Freya Parker – apresentando esboços e músicas.

Agora está de volta com uma nova série de quatro partes que está incluída na programação para o relançamento da BBC Three.

The Cleaner

Gênero: Comédia

A série de comédia The Cleaner é sobre o trabalho de Wicky que limpa cenas de crime. Greg Davies estrela como Wicky, um homem que está pronto para arregaçar as mangas e fazer o trabalho sujo.

O primeiro episódio, conta com a participação especial de Helena Bonham Carter. A série é peculiar e pode ter algumas cenas um pouco desagradáveis para quem não gosta de ver sujeira, mas sempre fará você querer adivinhar o que pode acontecer a seguir.

RuPaul’s Drag Race UK vs the World

Gênero: Concurso de TV

RuPaul’s Drag Race UK vs The World é a mais recente versão do muito amado concurso de drag queen. Desta vez, as rainhas da franquia do Reino Unido estarão lutando com outras concorrentes de todo o mundo em uma arena internacional para decidir quem vai se tornar a campeã mundial.