Jak zdobyć ExpressVPN na TV z dużym ekranem

Podobnie jak w przypadku dublowania zawartości ekranu, przesyłanie treści to np. wysyłanie wideo z komputera lub urządzenia mobilnego do smart TV lub innego urządzenia do przesyłania streamingu, które może je odebrać. W przeciwieństwie do mirroringu, gdzie zazwyczaj nie ma znaczenia, co robi dane urządzenie, casting jest możliwy tylko w przypadku niektórych aplikacji i usług, a także może być niedostępny po nawiązaniu połączenia z VPN. Gdy przesyłanie treści jest możliwe, jakość obrazu jest często porównywalna z jakoścą podczas połączenia przewodowego, a urządzenie może wykonywać inne czynności w tym samym czasie. Po upewnieniu się, że dana kombinacja usługi/urządzenia działa, ten sposób powinien działać bez zarzutu.