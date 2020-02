Last ned VPN for alle Android-enheter

Du elsker Android. Du verdsetter personvern på nett. Ser du etter et sikkert VPN for Android 8.0 Oreo? Eller et raskt VPN for Android 7.0 Nougat? Bruk ExpressVPN for å styrke alle dine Android-enheter.

Telefoner: Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7

Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10

HTC U12, U11, U Ultra, Bolt

Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1

LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X

Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One

Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel

BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50

... eller en hvilken som helst annen Android-telefon Nettbrett: Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A

HTC Nexus 9

Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2

LG G Pad X, F

Nvidia Shield Tablet K1

... eller et hvilket som helst annet Android-nettbrett

Trenger du den samme supre funksjonaliteten på din bærbare eller stasjonære datamaskin? Skaff et VPN for Mac eller Windows og bruk begge samtidig.