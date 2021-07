Internettsensur: Hva er det?

Internettsensur er undertrykkelse av innhold på internett, som kan utføres av regjeringer for å begrense kunnskap og informasjon. Skoler og arbeidsplasser blokkerer også innhold på nettverkene sine for å redusere distraksjoner, mens foreldre begrenser hva som er tilgjengelig for å beskytte barn mot uegnet materiale.

Land bruker sensur på internett for å forhindre at informasjon sprer seg, noe som undertrykker motsigelser mot for deres offisielle narrativ om verden. Dette er en måte å utøve kontroll over folk og forhindre opprør i samfunnet på. Internettsensur fra myndigheter er også ofte motivert av moralske eller religiøse innvendinger, og for å forhindre tilgangen til opphavsrettsbeskyttet innhold.

Sensorer bruker tekniske metoder for å blokkere internettbrukere fra å få tilgang til et utvalg nettsteder (for eksempel utenlandske nyhetssider), apper (som Facebook og YouTube) og tjenester (som Google). I noen tilfeller vedtar land lover som gjør det vanskelig å publisere innhold på internett. I ekstreme tilfeller nekter de innbyggerne tilgang til internett. ExpressVPNs rapport om internettsensur fra 2020 belyser hvordan land over hele verden praktiserer sensur på internett.