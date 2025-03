Chơi game trên Android với VPN

ExpressVPN là VPN tốt nhất để gaming trực tuyến trên thiết bị Android. VPN giúp bảo mật dữ liệu của bạn, bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ phân tán), đồng thời giảm thời gian ping giữa các máy chủ trò chơi bằng cách kết nối bạn với các vị trí gần máy chủ mạng hơn.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn throttling lưu lượng truy cập trò chơi, ExpressVPN cũng có thể vượt qua những hạn chế đó để khôi phục tốc độ mạng của bạn về mức mặc định. Trong một số trường hợp, người chơi thậm chí còn báo cáo đạt được tốc độ nhanh hơn.

