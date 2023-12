Et VPN lar deg se alt det geospesifikke innholdet du ønsker, med visshet om at nettstedene du besøker ikke samler inn din personlige IP-adresse og annen privat informasjon. Hvis du verdsetter ditt digitale personvern og anonymitet, bør du bruke et VPN for alle dine nettaktiviteter og på alle enhetene dine.

Bruk av et VPN sikrer også at ingen tredjepart kan fange opp informasjonen din mens den overføres. Et VPN er spesielt nyttig når du bruker et offentlig Wi-Fi-nettverk, for eksempel på hoteller og flyplasser mens du reiser eller på kafeer eller delte arbeidsplasser mens du arbeider eksternt.

Trenger du en IP-adresse i et annet land? ExpressVPN har servere i 105 land, inkludert USA, Storbritannia, Canada, Australia og mange flere.