Skal du reise til Vietnam? Utstyr deg med et VPN

Vietnam er en fantastisk reisedestinasjon, men et økende nivå av internettsensur kan gjøre det til en frustrerende opplevelse. Mens du pakker kofferten for Hanoi eller Ho Chi Minh, ikke glem å inkludere et VPN som ExpressVPN i din digitale koffert. ExpressVPN skjuler IP-adressen din for å fjerne sensur av nettsteder og tjenester fra hvor som helst i verden med bare et tastetrykk.