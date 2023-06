Etter å endelig ha vunnet sin første Scudetto på 11 år forrige sesong, har den sovende giganten AC Milan som mål å gjenoppbygge dynastiet sitt i Italia og vil ha Zlatan Ibrahimovic til å nok en gang lede laget, i tillegg til en av europeisk fotballs fremste unge talenter i nysigneringen av Charles De Ketelaere i sine rekker. Crosstown-rivalene Inter Milan og Juventus vil begge også kjempe om topplasseringene, med den vanlige gruppen Napoli, Roma og Lazio som konkurrerer om europeiske plasser. Les videre for å lære hvordan du kan strømme Serie A-kamper på en sikker måte med en VPN og aldri gå glipp av et minutt av sesongen 2022–23.

Slik strømmer du serie A-kamper direkte med et VPN

Du kan trygt strømme kamper med bare noen få enkle steg:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon som samsvarer med regionen til kringkasteren du vil se. Koble for eksempel til en server i Canada for Fubo eller i USA for CBS eller Paramount Plus. Besøk den valgte kringkasteren og registrer deg. Nyt kampen!

Strøm Serie A-kamper direkte i Canada

Fubo

Pris: 25 CAD/måned eller 200 CAD/år

Fubo har de eksklusive rettighetene til Coppa Italia og Serie A-kamper for seere i Canada – perfekt for direktestrømming av alle kampene hjemmefra. Du kan også bruke den sju-dagers gratis prøveperioden på Fubo for å se Serie A-kamper samt den engelske Premier League og andre fotballigaer.

Strøm Serie A-kamper direkte i USA

CBS er den offisielle kringkasteren for italiensk Serie A i USA. Kanalen er tilgjengelig gjennom en rekke strømmetjenester, hvorav noen tilbyr gratis prøveperioder.

Paramount Plus

Pris: fra 6 USD/måned

I tillegg til kamper som sendes på CBS, har Paramount Plus rettighetene til å kringkaste alle 380 Serie A-kampene for sesongen 2022–23, samt minst 25 Coppa Italia-kamper (inkludert alle kampene fra den fjerde utslagsrunden og utover). Paramount Plus tilbyr en sju-dagers gratis prøveperiode.

Merk: Det kan hende du må angi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 27405, 11572) for å abonnere.

Gå til YouTube TV* (fra 73 USD/måned), Fubo (65 USD/måned), Hulu (65 USD/måned) eller Paramount Plus (fra 6 USD/måned) og registrer deg.

YouTube TV

Pris: fra 73 USD/måned

Kanal: CBS

YouTube TV har over 85 populære kanaler, inkludert CBS, som lar deg strømme Serie A-kamper direkte i sesongen 2022–23.

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/måned

Kanal: CBS

Med Hulu + Live TV kan du få tilgang til over 75 kanaler på nettet, inkludert CBS for å strømme Serie A-kamper 2022–23 direkte.

*Selv om det kan hende du trenger et gyldig amerikansk postnummer for å abonnere på YouTube TV, Fubo, Hulu eller Paramount Plus, kan du fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Strøm Serie A-kamper direkte i Storbritannia

BT Sport

Pris: fra 25 GBP/måned

Hvis du bor i Storbritannia, er BT Sport det beste alternativet for å se direktestrømmer av kampene. Hvis du vil abonnere på BT Sport, trenger du en BT-ID for å se strømmene på nettet. For å få en BT-ID trenger du en TV-lisens, som krever en gyldig faktureringsadresse og et lokalt bankkort. Men hvis du kun vil strømme kampene på nett, kan du registrere deg for et månedskort.

Merk: Du trenger et kreditt-/debetkort i Storbritannia eller Irland for å kjøpe et månedskort.

Se mål og høydepunkter fra Serie A på YouTube

Følg med på handlingen og de beste målene fra hver kamp på den offisielle YouTube-kanalen for Serie A:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til din foretrukne sikre serverlokasjon. Gå til den offisielle YouTube-kanalen for Serie A. Og du er klar!

Se mål og -høydepunkter fra Serie A på RaiPlay

Vil du høre cacio beskrevet en Italiano? Du kan se haugevis av høydepunktvideoer på RAI, Italias nasjonale kringkastingsnettverk. Og strømmeplattformen, RaiPlay, er helt gratis! For å se høydepunkter fra Serie A på RaiPlay:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en sikker serverlokasjon i Italia. Gå til www.raiplay.it/programmi/seriea. Nyt il calcio!

Date Event 13. August 2022–4. juni 2023 2022–23 Serie A 5. August 2022—24. mai 2023 2022–23 Coppa Italia

Serie A-kamper starter ofte til følgende (ET) tider:

Onsdager kl. 15.00

Søndager kl. 09.00

Top Serie A-kamper for 2022–23

Hvilke av disse beste Serie A-kampene ser du mest frem til? Legg igjen en kommentar nedenfor!

Dato og klokkeslett (EST) Spill 6. mai 2023 Roma mot Inter 21. mai 2023 Napoli mot Inter 28. mai 2023 Juventus mot Milan