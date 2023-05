Hvis du liker å score mål, lede en flokk med krigere eller bare liker å slå vennene dine i kampspill, tilbyr e-sport mange muligheter for fans av videospillfan til å finne løsningen. Flere tiår etter at spillere kjempet for høye poengsummer på arkademaskiner, setter nå verdensomspennende turneringer de beste e-sport-spillerne opp mot hverandre for ære, høye økonomiske belønninger – og noen ganger en plass i rekordbøkene.

Se Olympic Esports Week 2023

Den første Olympic Esports Week starter i Singapore fra 22.–25. juni 2023, med konkurranser på tvers av ni forskjellige disipliner. Få alle detaljene om hva du kan forvente og hvordan du strømmer Olympic Esports Week på den dedikerte siden vår!

Slik ser du e-sport på nettet med et VPN

Twitch

Pris: Gratis

Twitch.tv er blant de mest populære plattformene for direktestrømming. Ikke bare er Twitch gratis, men du trenger ikke engang å registrere deg for å se direktestrømmer med e-sport!

YouTube

Pris: Gratis

YouTube er hjemmet til direktestrømmer med e-sport, videoer og kanaler som er dedikert til handlingen. Bare koble til en serverlokasjon hvor YouTube er tilgjengelig for sikker strømming av e-sport i lynrask HD!

Discord

Pris: Gratis

Discord er en annen populær gratis app som tillater direktestrømming av e-sport. Discord er også enormt populær på grunn av sine «servere», som fungerer som fellesskap for fans for å støtte sine favorittstrømmere og spillere.

Caffeine

Pris: Gratis

Caffeine.tv lar favoritt-direktestrømmerne dine vise frem ferdighetene sine i e-sport. Hvis du ikke kan se på en datamaskin, har Caffeine mobilapper tilgjengelig på Android og iOS!

Steam TV

Pris: Gratis

Steam er en videospilltjeneste som tilbyr alt fra bestselgende Triple-A-produkter (som Grand Theft Auto eller The Last of Us ) til indiespill. I tillegg er Steam.tv en annen plattform for direktestrømming hvor spillere kan vise frem ferdighetene sine – eller mangelen på det! Still inn favorittstrømmerne dine på Steam.TV mens du gleder deg over å spille på Steam Deck.

Kan jeg se e-sport på TV?

TBS

Pris: Varierer

E-sport-tilhengere kan få med seg ELeague (eller EL) på TBS. Spillere konkurrerer på nettverkets Turner Studios-anlegg i Atlanta og har møtt hverandre i alt fra Counter-Strike: Global Offensive to Street Fighter. TBS er tilgjengelig på Sling TV (35 USD/måned), DirecTV Stream (70 SD/mnd og oppover, 5-dagers gratis prøveperiode), Hulu (65 USD/mnd) og YouTube TV (73 USD/måned, 21-dagers gratis prøveperiode).

7Pluss

Pris: GRATIS

Australias Seven-nettverk tilbyr direktestrømming av e-sportarrangementer gratis på strømmeplattformen 7plus.

For å se e-sport gratis på nettet på 7plus:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Australia Registrer deg på 7plus . Det kan hende du må oppgi et australsk postnummer som 2001 eller 3001. Sjekk sendeplanen og begynn å strømme på 7mate-kanalen !

Kalender for e-sportsarrangementer i 2023

Dato Spill/Event Plassering 8.–21. mai Counter-Strike: Global offensiv Accor Arena, Paris 25.–28. mai Call of Duty Toronto, Canada 2.–4. juni Counter-Strike: Global offensiv Dallas, Texas 8.–11. juni Apex Legends London, U.K. 22.–25. juni OL Esports Week Singapore 4.–13. august Rocket League Düsseldorf, Tyskland 4.–6. august Counter-Strike: Global offensiv Köln, Tyskland 16.–22. oktober Counter-Strike: Global offensiv TBD

Hva er e-sport?

E-sport er bokstavelig talt definert som elektronisk sport og refererer til organiserte profesjonelle videospillkonkurranser. Spillere møtes i alt fra sportsspill (som Madden eller FIFA) og skytespill i førsteperson (Call of Duty) til slåsspill (Super Smash Bros.) og lagbaserte strategispill (League of Legends). I følge Statista, ble det globale e-sportsmarkedet verdsatt til litt over 1,38 milliarder USD i 2022.

Hvilke er de populære spillene i e-sport?

Å bestemme de mest populære e-sportsspillene er et subjektivt spørsmål, spesielt gitt de forskjellige sjangrene. Imidlertid brukte Esports Charts den enkle beregningen av antall timer sett for å bestemme de fem mest populære e-sportsspillene fra 2022. League of Legends ledet an med 617,77 millioner timer sett, og slo enkelt Counter-Strike: Global Offense på andre plass (448,41 millioner timer) og Mobile Legends: Bang Bang på tredjeplass (331,47 millioner timer).

Andre populære e-sportsspill inkluderer Dota 2, Fortnite, Super Smash Bros. og World of Warcraft. Og ja, til dere 90-tallsbarn, Pokémon er betraktet som et e-sportsspill! Pokémon-verdensmesterskapet har blitt arrangert årlig siden 2004, utenom kanselleringer tvunget av pandemien i 2020 og 2021.

Interessant nok inkluderte ikke den første Olympic Esports Series 2023 noen av disse spillene. I stedet valgte IOC ni virtuelle idretter: bueskyting, baseball, sjakk, sykling, dans, motorsport/racing, seiling, taekwondo og tennis.

