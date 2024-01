Strøm MLB-kamper på MLB.TV med et VPN

Den enkleste måten å se hver eneste MLB-kamp på er med et MLB.TV-abonnement. MLB.TV er tilgjengelig globalt. ExpressVPN fungerer sømløst med MLB.TV for å sikre at du kan strømme kampene privat og sikkert. Ved å koble til en VPN-serverlokasjon hvor kampene ikke kringkastes, kan du unngå MLB-blackouts. Tjenesten kommer med en syv-dagers gratis prøveperiode.

For å strømme MLB direkte på MLB.TV privat og sikkert med et VPN:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til din foretrukne sikre serverlokasjon hvor kampene ikke kringkastes. Gå til MLB.TV og registrer deg for en gratis prøveperiode. Gjør deg klar til kamp!

Vil du se på den store skjermen? Les om alle måtene du kan skaffe deg ExpressVPN på TV-en din på.

Kan jeg bruke et VPN for å se MLB-kamper etter sesongen fra et annet land?

ExpressVPN er en personverns- og sikkerhetstjeneste og skal ikke brukes til omgåelse av opphavsrettigheter. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør når du er tilkoblet tjenesten vår, så du er ansvarlig for å overholde tjenestevilkårene våre, tjenesteleverandørens betingelser og alle gjeldende lover.

Strøm alle baseballkampene uten MLB.TV-blackouts

Selv om MLB.TV er flott, må du fortsatt bekymre deg for blackouts. Det er fordi regionale markeder har enerettigheter for kringkasting, så enkelte kamper er kanskje ikke tilgjengelige på nett i ditt område før 48 timer etter at en kamp er sendt på TV.

Hemmeligheten til å unngå MLB-blackouts? Koble til en sikker VPN-serverlokasjon hvor kampene ikke sendes. Hvis du for eksempel er i Boston og Red Sox-kamper sendes på TV, kan det hende at de ikke er tilgjengelige for direktestrømming. Koble til en VPN-serverlokasjon i en annen by eller et annet land, og se strømmen privat, sikkert og uten båndbreddestruping av internettleverandøren din.

Strøm MLB-kamper direkte på Sling TV

Pris: Fra 10 USD/måned

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 og MLB Network

Sling TV inkluderer alle kanaler som viser MLB-kamper, for eksempel MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox og FS1.

Du trenger Sling Orange og Sling Blue for å få alle disse kanalene. Bruk «Sports Extra»-tillegget for Sling TV for å se MLB Network for ytterligere 10 USD/måned.

En tre-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig. Du trenger et amerikansk kort eller PayPal for å abonnere.

For å se MLB på Sling TV privat og sikkert med et VPN:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en sikker serverlokasjon i USA. Gå til Sling TV og bruk den gratis prøveperioden for Sling Orange og Blue. Se på kampene!

Les mer om å se på Sling TV med ExpressVPN.

Se MLB på YouTube TV

Pris: Fra 65 USD/måned

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 og MLB Network

YouTube og MLB utvider samarbeidet sitt og vil bringe direktesendinger til YouTube TV. YouTube TV tilbyr kanaler som dekker MLB-kamper, og abonnementet koster 65 USD/måned. Hvis du ikke ønsker å forplikte deg til YouTube TV, kan du dra nytte av deres fem-dagers gratis prøveperiode.

For å se privat og sikkert med et VPN:

Merk: Du må kanskje oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.)

Les mer om å se på YouTube TV med ExpressVPN.

Strøm MLB-kamper direkte på Hulu+Live TV

Pris: 65 USD/måned

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox og FS1

Hulu+Live TV tilbyr alle kanaler som kringkaster MLB, unntatt MLB Network. En syv-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

For å se MLB på Hulu privat og sikkert med et VPN:

Les mer om å se på Hulu med ExpressVPN.

Strøm baseball direkte på Amazon Prime Video

Amazon Prime tilbyr MLB.TV som et tillegg for 25 USD/måned. En 30-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

For å se med ekstra sikkerhet og personvern:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til din foretrukne sikre serverlokasjon. Gå til Amazon og registrer deg. Hvis du ser gjennom en nettleser, kan du bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse. Alt er klart!

Les mer om å se på Amazon Prime Video med ExpressVPN.

Se MLB-kamper direkte på Sky Sports

Pris: Fra 22 GBP/måned

Kanaler: Sky Sports

Bor du i Storbritannia? Sky Sports er det beste alternativet for å se direktestrømmer av kampene. Du må også oppgi et gyldig postnummer og et kredittkort eller debetkort i Storbritannia/Irland.

Hvis du har et Sky-abonnement, kan du strømme innhold med Sky Go. Ved å bruke et VPN kan du sikre at strømmingen din er privat og sikker hvor som helst.

For å se på MLB på Sky Sports med et VPN:

Les mer om å se på Sky med ExpressVPN.

