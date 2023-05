Division I for menn og kvinner er tilbake 9. november 2021. Det er flere strømmealternativer for kampene, avhengig av hvilken liga du vil se.

De følgende plattformene sender college-basketball:

– YouTube TV

– Hulu+Live TV

– fuboTV

– Sling TV

– ESPN+

Les videre for liga-spesifikk informasjon.

Strøm Big Ten-basketball på nett

Pris: 65 USD/måned og oppover

Kanaler: ESPN, BTN, CBS, Fox, and FS1

Big Ten-kamper deles hovedsakelig mellom ESPN og Big Ten Network (BTN). Noen få kamper vises på CBS, Fox og FS1, der CBS også sender semifinalene i Big Ten Tournament og March Madness. Big Ten Network vil vise alle Big Ten Tournament-kampene før semifinalene.

YouTube TV og Hulu+Live TV har alle kanalene nevnt over. Gratis prøveperioder er tilgjengelige.

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Se SEC-basketball direkte

Pris: 10 USD/måned og oppover

Kanaler: ESPN og SEC Network (bruk «Sports Extra»-tillegget for Sling TV for å få SEC Network)

SEC-fans trenger bare ESPN og SEC Network. Du kan få tilgang til begge nettverkene via Sling TV eller Hulu+ Live TV. Alle tjenestene tilbyr en gratis prøveperiode.

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Strøm ACC-basketball direkte

Pris: 65 USD/måned og oppover

Kanaler: ESPN og ACC Network

ESPN dekker de fleste ACC-kampene. Noen få av kampene sendes imidlertid av regionale sportsnettverk og andre kringkastere som ACC Network.

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Se Big 12-basketball direkte

Pris: 35 USD/måned og oppover

Kanaler: ESPN og CBS

ESPN dekker de fleste Big 12-kampene. CBS vil sende noen få kamper eksklusivt.

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Strøm Pac-12-basketballkamper

Pris: 60 USD/måned og oppover

Kanaler: CBS, ESPN, Fox og Pac-12 Network

De fleste Pac-12-kamper vises på Pac-12 Network eller ESPN. Resten sendes eksklusivt på CBS og Fox.

Sling TV og fuboTV har begge hovedkanalene for å se Pac-12-kamper. Gratis prøveperioder er tilgjengelig. Du kan trenge et amerikansk kredittkort eller PayPal.

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Strømmealternativer for NCAA-basketball for spesielle omstendigheter

Det finnes et par alternativer som ikke vil gi deg tilgang til alle kampene, men som kan passe behovene dine.

Støm kamper på Paramount+

Pris: 5 USD/måned

Kanaler: CBS

Paramount+ har en «Essential»-pakke som tilbyr et utvalg lokale CBS-kanaler som sender kamper. Abonnementet koster 5 USD/måned. Mens tilbudet ikke er omfattende, kan det hende du finner kampen du leter etter og tjenesten gir mye annen verdi. Den inkluderer også en syvdagers gratis prøveperiode.

For å se:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en sikker serverlokasjon i USA som matcher et av lagene i kampen. Gå til Paramount+ og registrer deg. Gå til Paramount+ på kampdagen og finn kampene under «Live TV». Kos deg med kampene!

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Se kamper fra mindre serier på ESPN+

Pris: 10 USD/måned eller 100 USD/år

ESPN+ har plukket opp senderettighetene til noen av de mindre seriene som Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American og Mid-American. Hvis laget ditt er i en av disse ligaene, pass på at du registrerer deg for den rimelige tjenesten som også kommer med flere andre tilbud inkludert MLS, NHL og mye mer.

For å se:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en sikker serverlokasjon i USA. Gå til ESPN+ og registrer deg. Du vil kanskje måtte oppgi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 10001, 48104). Kos deg med kampen!

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Potensielle NBA-spillere å se i årets NCAA college-basketball

Mens flere potensielle topp-basketballspillere har gått for alternativer til NCAA de seneste årene, er college-basketball fortsatt stedet du finner de fleste av NBAs fremtidige stjerner.

Her er en liste over spillere å følge med på denne sesongen som snart kan ikle seg drakten til ditt favorittlag i NBA:

Paolo Banchero, F, Duke

Selv om han ikke har en utenomjordisk atletikk, er Banchero en ekstremt finslepet og allsidig offensiv kraft som har omstillingsevne i den andre enden av banen. Han bør være Dukes største trussel denne sesongen og ser ut til å garantert gjøre et inntrykk i NBA.

Chet Holmgren C/F, Gonzaga

Det er ikke mange spillere på over 2,1 meter som kan håndtere ballen, skyte og gjøre trekk som Holmgren, noe som gir ham et skyhøyt tak. Bekymringen for den talentfulle angrepsspilleren nå er mangelen på utholdenhet og en slank kroppsbygning som vil trenge betydelig arbeid om han vil konkurrere med de store gutta i NBA.

Caleb Houstan, F, Michigan

Speidere vil ikke bli slått i bakken av Houstans posering, men han kan forsvare flere posisjoner og treffer konsistent med skudd fra bak trepoengslinjen. Canadieren får ros for spillfølelsen sin og er kjent for å fyre av noen gode pasninger, selv om kreativiteten hans sjelden går lengre enn å skape sine egne skudd.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

Det er tydelig at Smith Jr. kan score ved å bruke kombinasjonen sin av elitehøyde og jevne kast. Nesten alle aspekter av spillet hans forblir et spørsmålstegn, men han er et fristende prospekt med stjernepotensial.

Jalen Duren, F, Memphis

Med 205 cm i høyde og 106 kg i vekt, har Duren allerede størrelsen og styrken til å konkurrere på øverste nivå, og han er en utmerket avslutter i ringen. Det største spørsmålet med ham er om han kan utvide triksrepertoaret sitt til å inkludere flere skudd på avstand.

Jaden Ivey, G, Purdue

Med stor atletikk og en motor som matcher, ser Ivey ut som en toveis-bidragsyter på NBA-nivå. Han har den seneste tiden vært oftere i startoppstillingen etter at han kom til Purdue, dog med begrenset fanfare.

TyTy Washington, G, Kentucky

Ved et laguttak som har lite forsvarstalent, kan Washington være fristende for klubber som trenger hjelp bakerst på banen. Han er en sterk skytter med solid baneoppmerksomhet og lederskapskvaliteter, selv om han har en tendens til å drible for mye.

AJ Griffin, F, Duke

NBA-lag vil bli bergtatt av Griffins kombinasjon av skudd, lengde og smarthet, men hans manglende evne til å holde seg konsistent skadefri er et rødt flagg.

Ofte stilte spørsmål for strømming av March Madness

Kan jeg strømme sport på datamaskinen min?

Absolutt! Hvis du kobler til strømmetjenesten fra en nettleser, må du også installere ExpressVPN-utvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge. Utvidelsen har noen få funksjoner under panseret som kan løse vanlige strømmeproblemer.

Kan jeg strømme sport på telefonen eller nettbrettet mitt?

Ja. ExpressVPN har apper for alle de store mobilenhetene, inkludert iOS og Android.

Hvor kan jeg strømme March Madness-spill?

Sjekk ut den hendelsesspesifikke informasjonen øverst på denne siden, som alltid viser dato, klokkeslett og de anbefalte plattformene for en optimal strømmeopplevelse.

Følg disse enkle stegene for å se NCAA basketball:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i USA Logg på den foretrukne strømmetjenesten din (som Sling eller Hulu) Se på den store begivenheten!

Hvordan kan jeg strømme med et VPN på TV-en min?

Kort fortalt finnes det fem forskjellige måter å strømme sport på TV-en din med ExpressVPN:

med den opprinnelige appen for en smart-TV eller strømmeenhet

ved å strømme på datamaskinen og koble til TV-en med en HDMI-kabel

ved å speile eller caste trådløst til TV-en eller strømmeenheten din fra datamaskinen eller mobilenheten din

ved å koble til en ExpressVPN-aktivert ruter, som tillater et ubegrenset antall enheter og gjør det superenkelt å koble til forskjellige serverlokasjoner samtidig

med MediaStreamer, ExpressVPNs løsning for enheter som ikke kan installere et VPN, for eksempel Apple TV eller spillkonsoller. MediaStreamer trenger bare å settes opp én gang, selv om det ikke gir de fulle sikkerhetsfordelene til et VPN. (Merk at ved å koble Apple TV eller en spillkonsoll til en ruter, kan du få det beste fra begge verdener!)

For mer informasjon om alle måtene å få ExpressVPN på storskjerm-TV, trykk nedenfor, eller bare kontakt vår døgnåpne kundestøtte for trinnvise instruksjoner.

Jeg koblet til den foreslåtte VPN-serverlokasjonen, men jeg kan ikke logge på strømmetjenesten!

Ingen bekymringer! Serverbelastningen endres raskt (spesielt når folk over hele verden prøver å se visse hendelser), men det er nettopp derfor ExpressVPN har høyhastighetsservere over hele verden. Hvis du for eksempel prøver å få tilgang til et nettsted i USA, prøv å koble til en annen serverlokasjon der.

Hvis du prøver å koble til et land med én serverlokasjon, er det første steget å sjekke lokasjonsinnstillingene dine. Hvis du bruker en mobilenhet, koble fra VPN-et, slå av lokasjonstjenester og koble til VPN-et igjen. På både Windows- og Mac-datamaskiner kan du slå av lokasjonstjenester i menyen for innstillinger for personvern og sikkerhet.

For mer hjelp, sjekk ut denne dyptgående artikkelen fra vårt kundestøttesenter, eller så kan du alltid snakke med et medlem av vår kundestøtte som er tilgjengelig døgnet rundt via live-chat.

Jeg koblet til VPN-et, men internetthastigheten min er lav

Hvis internetthastigheten din er lav eller strømmingen din ser ut til å være forsinket, finnes det noen mulige årsaker:

avstanden til den valgte VPN-serverlokasjonen fra den fysiske plasseringen din

tilkoblingstypen din ( kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger)

tilkoblinger er mer pålitelige enn tilkoblinger) suboptimal sammenkobling mellom VPN-et og internettleverandøren din

lav internetthastighet der du befinner deg

enhetstype og prosessorkraft

Prøv hvert av følgende steg for å feilsøke:

Last ned den nyeste versjonen av ExpressVPN

Koble til en annen VPN-serverlokasjon

Endre VPN-protokollen din

Hvis du prøver alle de ovennevnte og fortsatt opplever problemer med strømmehastigheten din, kontakt ExpressVPNs døgnåpne kundestøtte og noen vil hjelpe deg i løpet av sekunder.

Les mer om feilsøking av problemer med strømmehastighet.

Kommer ExpressVPN med en konto for strømming av sport?

Nei, du må fortsatt kjøpe et abonnement eller opprette en egen konto på den valgte plattformen. Men ExpressVPN sikrer at du kan strømme trygt og i topphastigheter, uten å måtte gå på akkord med sikkerheten eller bildekvaliteten, og det fungerer sømløst med alle de mest populære strømme-appene over hele verden. Å bruke et VPN for strømming sørger for at du ser sikkert i lynrask HD med ubegrenset båndbredde, fritt for internettleverandørstruping (som noen ganger kan redusere hastigheten).

Hvis du vil se favorittlaget ditt fra hvor som helst – selv når du reiser eller er koblet til usikrede nettverk som offentlig Wi-Fi – er ExpressVPN en fin måte å forbedre strømmeopplevelsen for sport.

College-basketballs t opp 25-rangering

Nå som 2021-22-sesongen er tilbake og tabellplasseringene endres hver uke, hvem er din favoritt? Hvilke av disse lagene vil konkurrere under March Madness?

Baylor Bears Duke Blue Devils Purdue Boilermakers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Kansas Jayhawks USC Trojans Iowa State Cyclones Arizona Wildcats Michigan State Spartans Auburn Tigers Houston Cougars Ohio State Buckeyes Tennessee Volunteers Seton Hall Pirates LSU Tigers Texas Longhorns Kentucky Wildcats Alabama Crimson Tide Colorado State Rams Providence Friars Villanova Wildcats Xavier Musketeers Wisconsin Badgers Texas Tech Red Raiders

Kalender for NCAA-basketball i 2021-22

Dato (ET) Turnering 9. november 2021 – 6. mars 2022 Ordinær sesong 13. mars 2022 – 4. april 2022 Elimineringsturnering 4. april 2022 NCAA Championship

ExpressVPN er en VPN-tjeneste som ikke er ment til å bli brukt til å omgå opphavsrett. Les ExpressVPNs tjenestevilkår og din tjenesteleverandørs bruksvilkår for flere detaljer.