Hvordan strømme DAZN med et VPN

På omtrent hvilken som helst enhet. DAZN-strømming er tilgjengelig via nettleseren eller på Mac-, Windows- eller Linux-maskinen din. (For det beste resultatet, anbefaler vi at du bruker ExpressVPN-utvidelsen for Chrome eller Firefox.) Eller du kan se på iOS- eller Android-mobilenheten din ved å bruke ExpressVPN- og DAZN-appene.