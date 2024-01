Strøm golfturneringer direkte på Golf Channel

Pris: fra 55 USD/måned

Kanaler: Golf Channel

Golf Channel tilbyr direktesendt dekning av PGA og europeiske golfturneringer. Sørg for å sjekke det offisielle sendeskjemaet. Du kan se sendingene med ulike gratis prøveperioder.

For å se golf på Golf Channel:

Merk: Du vil kanskje trenge et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort for å tegne et abonnement på Hulu + Live TV, YouTube TV eller fuboTV. Du kan likevel tegne et abonnement på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Les mer om å se på Hulu + Live TV, YouTube og fuboTV med ExpressVPN.

Kan jeg bruke et VPN for å se golf fra et annet land?

ExpressVPN er en personverns- og sikkerhetstjeneste og skal ikke brukes til omgåelse av opphavsrettigheter. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør når du er tilkoblet tjenesten vår, så du er ansvarlig for å overholde tjenestevilkårene våre, tjenesteleverandørens betingelser og alle gjeldende lover.

Strøm direktesendt golf på Sky Sports

Pris: fra 22 GBP/måned

Kanaler: Sky Sports Golf

Bor du i Storbritannia? Sky Sports er ditt beste valg for å få med deg strømming av turneringene. Spesialisert utstyr er imidlertid nødvendig. Du vil også måtte oppgi et gyldig postnummer og kreditt- eller debetkort fra Storbritannia/Irland.

Hvis du reiser til utlandet og allerede har et eksisterende Sky-abonnement (og Sky Sports-tillegget), kan du få tilgang til Sky Go med et VPN og komme i gang på ett minutt!

For å se golf på Sky Go:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Storbritannia. Gå til Sky Go og logg inn. Kos deg!

Vil du se det på en større skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Se direktesendt strømming av golf på Channel 9 i 2022

Pris: Gratis

Kanaler: Channel 9

Channel 9 i Australia tilbyr gratis strømming av utvalgte golfturneringer. Alt du trenger å gjøre er å koble til en VPN-serverlokasjon i Australia og registrere deg. Pass på å sjekke sendeplanen for å vite når du skal slå på.

For å se:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Australia. Gå til 9Now og registrer deg. Kos deg!

Vil du se det på en større skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Strøm direktesendt golf med Amazon Prime Video

Pris: Varierer

Amazon Prime tilbyr PGA Tour-tillegg for Amazon Prime Video-abonnenter som lar deg se alle PGA Tour-eventer gjennom året. En 30-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

For å se med sikkerhet og personvern:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon hvor Amazon Prime Video er tilgjengelig. Gå til Amazon og registrer deg. Hvis du ser i en nettleser, bruk ExpressVPNs nettleserutvidelse. Du er klar!

Vil du se det på en større skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

Se repriser og høydepunkter fra PGA-golf på Pluto TV i 2022

Pris: Gratis

Pluto TV tilbyr offisielle repriser og høydepunkter fra PGA-touren på nettsiden sin. Du trenger ikke å registrere deg, og det beste? Det er helt gratis!

For å se PGA-touren på Pluto TV:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i USA. Gå til Pluto TV. Kos deg med golfen!

Les mer om å se Pluto TV med ExpressVPN.

Se golf-høydepunkter på YouTube

Du kan finne høydepunkter, intervjuer, spillerprofiler, svinganalyser, turneringsforhåndsvisninger og mye mer på de offisielle YouTube-kanalene til PGA Tour og European Tour.

For å se:

Vil du se det på en større skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

De 10 beste golfspillerne i verden

Scottie Scheffler Jon Rahm Collin Morikawa Viktor Hovland Patrick Cantlay Cameron Smith Justin Thomas Dustin Johnson Rory McIlroy Xander Schauffele