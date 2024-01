Se Masters gratis direkte på nett på Masters.com

Pris: Gratis

Masters tilbyr omfattende sendinger fra ulike punkter langs den ikoniske Augusta National-banen. Bare følg stegene nedenfor og se golf i krystallklar HD.

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i USA. Gå til www.masters.com/live og velg din foretrukne kameravinkel. Fore!

Kan jeg bruke et VPN for å se The Masters fra et annet land?

Strøm Masters-turneringen 2024 direkte på ESPN og CBS

Pris: fra 55 USD/måned

Kanaler: ESPN, ESPN 2 og CBS

Både ESPN og CBS er inkludert i de største amerikanske kabelkuttende tjenestene. ESPN tilbyr dekning av de tidlige rundene, og CBC vil sende de tredje og finalerundene av Masters-turneringen 2024 i USA. Sjekk ut den offisielle sendeplanen. Du kan se turneringen med ulike gratis prøveperioder.

For å se:

Merk: Du kan trenge et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort for å tegne et abonnement på DirecTV Now, Hulu + Live TV, YouTube TV eller fuboTV. Du kan likevel abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Strøm Masters direkte på nett på Sling TV

Pris: fra 35 USD/måned

Kanaler: ESPN og ESPN 2

ESPN vil sende de to første rundene av Masters-turneringen i USA. Sjekk det offisielle sendeskjemaet. En 7-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig når du laster ned Sling TV-appen.

For å se:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i USA. Gå til Sling TV (35 USD/måned og oppover), last ned appen og bruk en gratis prøveperiode. Du er klar!

Se direktesendt strømming av Masters-turneringen på Sky Sports i 2024

Pris: fra 22 GBP/måned

Kanaler: Sky Sports Golf

Bor du i Storbritannina? Sky Sports er det beste alternativet ditt for å få med deg strømming av Masters. Spesialisert utstyr er imidlertid nødvendig. Du vil også måtte oppgi et gyldig postnummer og kreditt- eller debetkort fra Storbritannia/Irland.

Hvis du reiser til utlandet og allerede har et eksisterende Sky-abonnement (og Sky Sports-tillegget), kan du få tilgang til Sky Go med et VPN og komme i gang på ett minutt!

For å se golf på Sky Go:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Storbritannia. Gå til Sky Go og logg inn. Kos deg!

Se høydepunkter fra Masters-turneringen på BBC

Pris: Gratis

Kanaler: BBC

BBC i Storbritannia tilbyr daglige høydepunkter, sendinger fra bak kulissene og mer fra Masters-turneringen. For å se:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Storbritannia. Gå til www.bbc.co.uk/iplayer og registrer deg. Du vil kanskje måtte oppgi et gyldig britisk postnummer (f.eks., WC1X 0AA). Ha det gøy!

