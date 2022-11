VPN nodig voor Linux? Nu ExpressVPN kopen

Bevalt ExpressVPN? 30 dagen gratis? Nu vrienden verwijzen

Deze handleiding laat u zien hoe u ExpressVPN handmatig kunt instellen op Linux met gebruik van het OpenVPN protocol met de configuratiebestanden van ExpressVPN.

Het is mogelijk dat niet alle ExpressVPN locaties beschikbaar zijn voor handmatig geconfigureerde verbindingen. Om de volledige lijst van VPN locaties te gebruiken, kunt u de app instellen.

Belangrijk: De handmatige configuratie van OpenVPN biedt niet dezelfde veiligheids- en privacyvoordelen als de ExpressVPN app. Als u zich in een land bevindt met een hoog niveau van internetcensuur, raden wij u aan de ExpressVPN app te gebruiken voor een stabielere VPN verbinding.

Belangrijk: Als u OpenVPN 2.6 gebruikt, kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt met de tekst “–keysize is DEPRECATED” (sleutelgrootte is verouderd). Dit komt doordat ExpressVPN een optie voor sleutelgrootte heeft in het .ovpn bestand. Deze waarschuwing heeft geen effect op de functionaliteit van de VPN want OpenVPN 2.6 negeert de regel zonder verdere consequenties. Als u OpenVPN 2.6 gebruikt, kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt met de tekst “–keysize is DEPRECATED” (sleutelgrootte is verouderd). Dit komt doordat ExpressVPN een optie voor sleutelgrootte heeft in het .ovpn bestand. Deze waarschuwing heefteffect op de functionaliteit van de VPN want OpenVPN 2.6 negeert de regel zonder verdere consequenties. Als u deze waarschuwing wilt verwijderen, opent u het .ovpn bestand met een tekstverwerker en: verwijdert u de regel die de sleutelgrootte bevat

of zet u een # voor de sleutelgrootte (#keysize 256). U kunt er ook voor kiezen de waarschuwing te negeren, dit heeft geen negatieve gevolgen.

Liever de app instellen? Zie de instructies voor het instellen van de ExpressVPN app voor Linux.

1. Uw ExpressVPN accountgegevens vinden

Ga naar de instelpagina van ExpressVPN. Indien gevraagd, voert u uw ExpressVPN gegevens in en klikt u op Aanmelden.

Voer de verificatiecode in die naar uw e-mail is gestuurd.

Aan de rechterkant, met OpenVPN reeds voor u geselecteerd, ziet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en een lijst van OpenVPN configuratiebestanden.

Klik op de gewenste locatie(s) om de .ovpn bestanden te downloaden.

Houd dit browservenster open. U zult deze informatie later nodig hebben voor de installatie.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

2. De VPN installeren en verbinden

Raadpleeg de corresponderende sectie voor uw Linux distro hieronder.

Voor Ubuntu

Let op: De volgende stappen zijn getest op Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Om de pakketten te installeren, voert u het volgende in het Terminal venster in: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Voer uw wachtwoord in. Voer daarna Y in om verder te gaan. Om OpenVPN te lanceren, voert u het volgende in: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Let op: Vervang [path to file] door het pad naar waar het ExpressVPN configuratiebestand werd gedownload, en [server location] door de locatie die in de bestandsnaam staat. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder hebt gevonden. Nadat u met succes bent verbonden met ExpressVPN, zult u de woorden “Initialization Sequence Completed” zien. Om de VPN verbinding actief te houden, moet u het Terminal venster op de achtergrond laten draaien. Hulp nodig? . Terug naar boven

Voor Debian

Let op: De volgende stappen zijn getest op Debian 10 (Buster). Om de pakketten te installeren, voert u het volgende in het Terminal venster in: $ sudo apt install openvpn resolvconf Voer uw wachtwoord in. Voer daarna Y in om verder te gaan. Om OpenVPN te lanceren, voert u het volgende in: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Let op: Vervang [path to file] door het pad naar waar het ExpressVPN configuratiebestand werd gedownload, en [server location] door de locatie die in de bestandsnaam staat. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder hebt gevonden. Nadat u met succes bent verbonden met ExpressVPN, zult u de woorden “Initialization Sequence Completed” zien. Om de VPN verbinding actief te houden, moet u het Terminal venster op de achtergrond laten draaien. Hulp nodig? . Terug naar boven

Voor Fedora

Let op: De volgende stappen zijn getest op Fedora 32. Deze stappen zouden ook moeten werken voor CentOS. Om de pakketten te installeren, voert u het volgende in het Terminal venster in: $ sudo dnf install openvpn Om de DNS te configureren, voert u het volgende in: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} Om OpenVPN te lanceren, voert u het volgende in: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Let op: Vervang [path to file] door het pad naar waar het ExpressVPN configuratiebestand werd gedownload, en [server location] door de locatie die in de bestandsnaam staat. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder hebt gevonden. Nadat u met succes bent verbonden met ExpressVPN, zult u de woorden “Initialization Sequence Completed” zien. Om de VPN verbinding actief te houden, moet u het Terminal venster op de achtergrond laten draaien. Hulp nodig? . Terug naar boven

De verbinding met de VPN serverlocatie verbreken

Om de verbinding te verbreken, voert u Ctrl + C in in het Terminal venster.

Hulp nodig? .

Terug naar boven