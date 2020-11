VPN protocollen: L2TP/IPsec

Wat is L2TP/IPsec?

L2TP staat voor Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP werd in 1999 geïntroduceerd als upgrade voor zowel L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) als PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Omdat L2TP zelf geen sterke encryptie of authenticatie biedt wordt een ander protocol, IPsec genaamd, meestal gebruikt in combinatie met L2TP.

IPsec staat voor Internet Protocol Security. IPsec is een zeer flexibel protocol voor end-to-end beveiliging dat elk individueel IP pakket in een bepaalde communicatie verifieert en versleutelt. IPsec wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen op de internetlaag van de internetprotocolsuite.

Als ze samen gebruikt worden is de combinatie van L2TP en IPsec veel veiliger dan PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), maar nog steeds meer geschikt om anoniem te blijven dan voor het beschermen van uw veiligheid.

L2TP heeft soms problemen met firewalls door het gebruik van UDP poort 500, waarvan bekend is dat sommige firewalls die blokkeren.