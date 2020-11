VPN protocollen: PPTP

Wat is PPTP?

PPTP staat voor Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP, dat op TCP poort 1723 werkt, is één van de oudste nog in gebruik zijnde VPN protocollen; het was al aanwezig in Windows 95 en zit standaard in alle Windows versies sindsdien. PPTP is ontwikkeld op initiatief van Microsoft om een ander protocol, PPP (Point-to-Point Protocol) in te kapselen.

Van alle VPN protocollen is PPTP één van de meest voorkomende, het gemakkelijkst op te zetten en rekenkundig de snelste. Om die reden is PPTP nuttig bij toepassingen waarbij snelheid essentieel is, zoals bij audio- en videostreaming, en op oudere, tragere, apparaten met een wat langzamere processor.

Maar PPTP heeft ook een aantal ernstige veiligheidsrisico's. De onderliggende authenticatie-protocollen, meestal MS-CHAP-v1/v2, zijn fundamenteel onveilig en zijn sinds de introductie bij veiligheidsanalyses al regelmatig gekraakt.

Om deze reden wordt PPTP NIET aanbevolen, behalve in gevallen waar veiligheid absoluut niet van belang is. PPTP is tegenwoordig bij ExpressVPN alleen beschikbaar door middel van handmatige configuratie. U kunt handleidingen voor het handmatig configureren van PPTP vinden voor Windows 10, Linux, iOS en routers.