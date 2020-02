Ik was zeer tevreden met ExpressVPN toen mijn kinderen en ik in Azië waren. We deden aan thuisscholing en het was belangrijk dat we die websites vanuit Azië op een vlotte manier konden bereiken. Ik kon ook mijn vrienden en familie op de hoogte houden via Facebook. We zijn nu terug in de VS en ik heb geen VPN meer nodig, maar ik raad ExpressVPN zeker aan bij vrienden en ik abonneer me weer als ik terugkeer naar Azië!

Joan