VPN vergelijking: waar u op moet letten bij het kiezen van een VPN provider

Beveiliging op al uw apparaten

Het is alweer een tijd geleden dat meerdere familieleden dezelfde desktopcomputer deelden. Tegenwoordig heeft iedereen verschillende apparaten in zijn bezit die constant met internet verbonden zijn. Of het nu uw Android, laptop, iPhone, iPad of router is, ze kunnen allemaal gedekt worden met uw VPN.

ExpressVPN heeft apps voor al uw apparaten zodat u vrij en anoniem kunt surfen, waar u ook bent en wat u ook doet. De ExpressVPN app kan geïnstalleerd worden op een onbeperkt aantal apparaten en kan op vijf apparaten tegelijkertijd gebruikt worden.