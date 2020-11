Hoeveel apparaten kunt u verbinden met uw ExpressVPN abonnement?

1. Neem ExpressVPN op uw router

Met ExpressVPN op uw router kunt u elk apparaat thuis in uw bezit constant beschermen. De router telt als één apparaat, ongeacht het aantal telefoons, computers of streaming consoles u hiermee verbindt. Koop een router met daarop ExpressVPN voorgeladen, installeer het zelf op een router, of stel handmatig uw router in om ExpressVPN te gebruiken.