Come ottenere un indirizzo IP italiano

Usa una VPN per ottenere un indirizzo IP italiano

Quando ti connetti a una VPN in Italia, il tuo traffico internet viene instradato automaticamente attraverso un server nel paese di tua scelta. La selezione di una posizione server in Italia assegnerà al tuo dispositivo un indirizzo IP italiano, permettendoti di navigare online come se fossi realmente in Italia: non perderai nemmeno un minuto dei tuoi contenuti e servizi preferiti. Inoltre, ti protegge da occhi indiscreti e ti permette di collegarti in sicurezza sia per divertimento sia per il tuo lavoro da casa.

ExpressVPN dispone di server ultraveloci a Milano e Cosenza. Ma non è tutto. La nostra rete si estende in 94 paesi, per permetterti di connetterti facilmente a un server in Italia o in qualunque altro posto.