Stai partendo per il Vietnam? Porta con te una VPN

Il Vietnam è una fantastica meta turistica, ma crescente livello di censura su internet può rendere questa esperienza frustrante. Mentre prepari i bagagli per Hanoi o Ho Chi Minh City, non dimenticare di includere una VPN come ExpressVPN nella tua valigia digitale. ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP per poter così sbloccare siti e servizi in qualsiasi parte del mondo.