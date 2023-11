Alcuni servizi o siti web potrebbero non funzionare correttamente se utilizzi la funzione per il blocco degli annunci. In questo caso, puoi facilmente disattivare temporaneamente il blocco degli annunci all'interno delle impostazioni di protezione avanzata.

La nostra lista di blocco dei siti per adulti viene compilata partendo da elenchi di annunci noti disponibili pubblicamente e da fonti open source. Aggiorniamo regolarmente queste liste di blocco per assicurarci che tu sia protetto dalle minacce più recenti.

Come si determina cosa sono considerati siti per adulti?

Le funzionalità avanzate di protezione bloccano applicazioni e siti web sul tuo dispositivo che cercano di comunicare con siti contenenti malware, tracker e siti per adulti presenti nelle nostre liste di blocco. Questo blocco avviene direttamente sul tuo dispositivo e i domini bloccati non escono mai da qui.

Threat Manager è disponibile sulle app di ExpressVPN per iOS , Android , Mac , Windows e Linux . Il blocco degli annunci e il parental control sono disponibili su Android, iOS e Windows, mentre saranno presto disponibili su Mac e Linux. Se possiedi Aircove , il nostro router VPN, tutte queste funzionalità avanzate di protezione sono disponibili per di default e possono essere applicate a qualsiasi dispositivo connesso a Aircove, tra cui smart TV ed elettrodomestici smart.

No, le funzionalità avanzate di protezione sono attive solo quando la VPN è accesa e il protocollo Lightway in uso. Gli utenti che desiderano usare queste funzionalità senza accendere la VPN possono farlo tramite Aircove , il nostro router unico.

Come per altri servizi ExpressVPN, l'aiuto su queste funzionalità è prontamente disponibile tramite il nostro team di supporto.

Non lasciarti scappare quest'offerta! Ottieni 4 mesi gratis abbonandoti per 12 mesi.

Need help? Chat with us!