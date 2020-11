Sikrer dit privatliv online

Hvis du går online med ExpressVPN betyder det at du kan benytte offentlige Wi-Fi hotspots uden at bekymre dig om hvorvidt dine personlige data eller online opførsel bliver opsnappet. ExpressVPN krypterer din trafik og beskytter dig derved imod tredjeparter. Hos ExpressVPN arbejder vi hårdt for dit privatliv, så vi monitorerer ikke dine browsingaktiviteter.