Verwenden Sie ein uTorrent-VPN für sichere, schnelle Downloads

Obwohl die Nutzung von Torrents häufig mit illegalen Aktivitäten verbunden wird, gibt es in der Tat viele legitime Verwendungen von uTorrent und dem BitTorrent-Protokoll im Allgemeinen:

Inhalte von Internet Archive ansehen

Internet Archive ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, veröffentlichte Werke im Internet zur Verfügung zu stellen, einschließlich alter Versionen von Webseiten, Live-TV-Nachrichtenvideos und Public-Domain-Filme, Musik und Bücher in voller Länge. Sie können viele ihrer größeren Dateien in Torrents herunterladen, was hilft, die Bandbreitenkosten des Archivs niedrig zu halten.

Linux-Distributionen herunterladen

Die beliebtesten Linux-Distributionen, einschließlich Ubuntu, Debian und Fedora bieten alle Torrent-Dateien als alternative Download-Methode.

Genießen Sie Musik und Videos von unabhängigen Künstlern

BitTorrents offizielle Webseite hat einen Bereich namens BitTorrent Now, in dem Sie Torrentdateien für Hunderte von Alben und Videos von unabhängigen Künstlern finden können. Die meisten bieten kostenlose Samples und eine kostenpflichtige Vollversion.

Erkunden Sie akademische Datensätze

Akademische Forschung generiert häufig Datensätze mit sehr großen Dateigrößen, was diese ideal für die Nutzung von Torrents macht. Academic Torrents ist eine gute allgemeine Quelle für die Suche nach wissenschaftlichen Torrents, einschließlich eines Abschnitts mit Daten von der NASA.