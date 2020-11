Was ist Telegram?

Telegram ist eine Nachrichten-App, die für ihre Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen bekannt ist. Es handelt sich um einen kostenlosen Dienst, der auf mobilen Geräten und Computern genutzt werden kann. Neben dem Senden von Nachrichten können Sie mit Telegram auch Fotos, Videos und andere Dateien an die Personen in Ihrer Kontaktliste senden. Außerdem können Sie öffentliche Telegramgruppen mit einer Kapazität von bis zu 200.000 Personen erstellen. Die App ermöglicht kostenlose verschlüsselte Ende-zu-Ende-Anrufe in der ganzen Welt und erspart Ihnen damit die Kosten für Ferngespräche.