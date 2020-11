Schützen Sie sich und Ihre Daten im Netz in jedem beliebigen Land

Werden Sie in ein anderes Land entsandt, müssen Sie sich unter Umständen an die Internetbeschränkungen halten, die von der lokalen Regierung und den Internetanbietern festgelegt wurden. Viele Regierungen und Internetanbieter werfen routinemäßig einen Blick in Ihren Datenverkehr, um Ihre Tätigkeiten im Internet zu verfolgen und möglicherweise sogar vertrauliche Informationen über Sie zu speichern.

Schützen Sie sich mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung von ExpressVPN. Verwenden Sie ExpressVPN, um Ihre Surfaktivitäten, Passwörter für sozialen Medien oder Anmeldedaten fürs Online-Banking zu anonymisieren. Holen Sie sich jetzt Ihr Recht auf ein privates Internet zurück.

Erfahren Sie mehr über ein VPN und Datenschutz im Netz.