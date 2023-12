Mit ExpressVPN auf Ihrem Router können Sie die gesamte Privatsphäre und Sicherheit eines VPNs auf jedes Gerät in Ihrem Zuhause , einschließlich Ihrer virtuellen Assistenten, Überwachungskameras und Smart-Lampen ausweiten. Sie müssen sich dafür lediglich in Ihrem WLAN anmelden. (Nicht bereit für einen VPN-Router? Erwägen Sie stattdessen Ihren Mac oder Windows -PC als einen "virtuellen Router".)

IoT steht für das Internet der Dinge und bezieht sich auf Alltagsgegenstände, die mit dem Internet verbunden sind und über Ihr Smartphone oder Tablet ferngesteuert werden können. Smart-Home-Geräte fallen in diese Kategorie und können von Kühlschränken und Wasserkochern bis hin zu Überwachungskameras und Türschlössern reichen. Beispiele für beliebte IoT-Geräte sind: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring Türklingelkamera, Nest Protect Rauchmelder und die intelligente Beleuchtung der Serie Philips Hue.

Was sind "Internet of Things"-Geräte?

Need help? Chat with us!