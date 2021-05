Das beste VPN fürs Krypto-Trading

Kryptowährungen sind dafür ausgelegt, sicher und privat zu sein - die Einzelheiten variieren dabei je nach Währung. Kryptowährungen sind jedoch nicht vollständig anonym. Zutreffender ist die Aussage, dass Kryptowährungen pseudonymisiert sind. Leider können Transaktionen mit Kryptowährungen de-anonymisiert werden können, so dass Dritte mit bösen Absichten möglicherweise Ihre wahre Identität herausfinden können.

Wie jede andere Form der Investition birgt auch der Handel mit Kryptowährungen seine eigenen Risiken. Es ist zum Beispiel nie ratsam, Ihr gesamtes Geld in einer einzigen Börse zu verwalten, da so eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, im Falle eines Hackerangriffes alles zu verlieren. In der Tat sind Kryptowährungsbörsen besonders häufig von Cyberattacken betroffen.

Abgesehen davon raten wir dringend dazu, einige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um Ihr Geld online zu schützen. Hier einige Beispiele: Halten Sie Ihren Computer auf dem neuesten Stand, überprüfen Sie Krypto-Wallets vor einer Nutzung genau, verwenden Sie einen Passwort-Manager, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, seien Sie auf der Hut vor sozialer Manipulation und bewahren Sie Ihre Kryptowährungen offline auf (Cold Storage).