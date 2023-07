Max kam am 23. Mai 2023 in den USA auf den Markt und wird im Laufe des nächsten Jahres schrittweise auf den Rest der Welt ausgeweitet. Es soll bis Ende 2024 weltweit verfügbar sein.

Max umfasst die Filme und Serien von HBO Max, die Sie bereits kennen. Das bedeutet, dass alle Ihre Lieblingstitel von HBO, DC, Harry Potter und Cartoon Network verfügbar sein werden. Auch die Inhalte von Discovery Plus werden in der Bibliothek von Max verfügbar sein, darunter viele beliebte Reality-TV -Serien.

Max ist der Name des neu fusionierten Streaming-Dienstes von HBO Max und Discovery Plus. Der neue Streaming-Dienst bietet neben den bereits bekannten HBO-Filmen und -Serien auch Discovery-Inhalte an und stellt damit mit über 15.000 Titeln die größte Streaming-Bibliothek aller Plattformen bereit.

Holen Sie sich ein Max-VPN, um Ihre Lieblingstitel von HBO wie House of the Dragon, die neuesten Blockbuster von Warner Bros., Reality-TV-Hits von Discovery und vieles mehr zu sehen. Und das alles in blitzschnellem HD!

