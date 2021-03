Wie Sie Ihren Bildschirm mit einem VPN auf einen Fernseher spiegeln oder streamen

Beim Spiegeln wird eine exakte Kopie dessen, was auf Ihrem Gerät mit einem kleinem Bildschirm angezeigt wird, auf einen großen Bildschirm projiziert. Alles, was Sie auf Ihrem Gerät sehen - Symbolleisten, Uhrzeit und Datum, Akkustand usw. - wird auf dem Fernseher angezeigt und normalerweise muss das Gerät für die Übertragung genutzt werden - der Bildschirm ist aktiv und nichts anderes wird getan. Es kann auch zu einer kleinen Verzögerung zwischen dem, was Sie auf Ihrem Gerät sehen, und dem, was auf Ihrem Fernseher erscheint, kommen. Stellen diese Einschränkungen für Sie kein Problem dar, funktioniert das Spiegeln höchstwahrscheinlich reibungslos.

Beim Streamen (engl. “Casting”) hingegen handelt es sich um eine Funktion, die in vielen Apps und Betriebssystemen integriert ist und es Ihnen ermöglicht, einen Stream zu projizieren, während das Gerät noch für etwas anderes verwendet oder sogar in den Ruhezustand versetzt werden kann. Die Bildqualität und Geschwindigkeit sind dabei häufig besser als bei der Spiegelung. Diese Funktionalität ist allerdings nicht bei allen Apps und auf allen Geräten vorhanden und in einigen wenigen Fällen kann es sogar sein, dass der App-Hersteller oder Gerätehersteller diese deaktiviert.