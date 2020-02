Wenn Sie sich als Spieler an einem neuen Standort befinden, selbst wenn es sich nicht um ein Land handelt, in dem Pokern untersagt ist, können Pokerseiten Ihr Konto vorübergehend sperren und einen ID-Scan oder einen Telefonanruf anfordern, um zu überprüfen, ob tatsächlich Sie Ihr Konto nutzen. Mit einem sicheren VPN ist es nicht mehr notwendig, die Pokerseiten im Voraus über Ihre Reisen zu informieren und so werden die Unannehmlichkeiten erspart, die ein Zeitverlust an den Tischen mit sich bringt.