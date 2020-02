Wie entsperrt ein VPN Messenger?

Befinden Sie sich an einem Ort, an dem Facebook Messenger gesperrt ist, können Sie sich nicht bei Facebook anmelden und auch keine Nachrichten versenden.

ExpressVPN verbirgt Ihre IP-Adresse und ersetzt sie mit der eines Servers in einem Land, in dem Messenger verfügbar ist. So können Sie direkt mit Ihren Freunden online chatten.