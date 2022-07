Natürlich können Sie das! Mit einem VPN können Sie auf Pinterest zugreifen, ohne sich Gedanken über lokale Internetbeschränkungen machen zu müssen. Verbinden Sie sich einfach mit einem sicheren ExpressVPN-Server an einem Ort, an dem Pinterest verfügbar ist, und Sie haben sofort Zugang. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von ExpressVPN in der Schule.

Verbinden Sie sich mit VPN-Serverstandorten in 94 Ländern weltweit und wechseln Sie, so oft Sie möchten.

Ob Sie auf Pinterest surfen können oder nicht sollte nicht davon abhängen, wo Sie sich befinden. Wenn Sie an einem Ort sind, an dem Pinterest zensiert ist, kann ExpressVPN helfen.

Verbinden Sie sich mit einem sicheren VPN-Serverstandort in einem Land, in dem Pinterest nicht zensiert ist.

