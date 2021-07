Suchen Sie auf DuckDuckGo mit einem VPN.

Ja! VPNs sind nicht nur legal, sondern werden von Privatpersonen und Unternehmen weltweit genutzt, um ihre privaten Daten und Online-Aktivitäten zu schützen - auch in Ländern mit sehr restriktiven Regierungen. Selbst dort, wo VPNs offiziell nicht empfohlen werden, befürworten viele Regierungen stillschweigend ihre Nutzung durch Beamte, Akademiker oder Wirtschaftsführer als notwendige Maßnahme, um in einer vernetzten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist für kein Land praktikabel, alle VPNs zu verbieten.

