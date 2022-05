Nutzen Sie das beste VPN fürs Online-Shopping

Wählen Sie zum Beispiel einen VPN-Serverstandort in den Vereinigten Staaten, wird Ihr Internetverkehr so angezeigt, als käme er von einem US-amerikanischen IP-Standort, unabhängig davon, ob Sie sich tatsächlich dort befinden oder nicht. Wenn Sie den VPN-Standort wechseln, können Sie die Preise von Produkten prüfen, die Kunden in anderen Regionen angezeigt werden. Mit einem VPN können Sie außerdem auf eingeschränkte Webseiten und Dienste zugreifen, einschließlich E-Commerce-Seiten, die in Ihrem Land gesperrt sind.