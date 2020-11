Entsperren Sie WhatsApp-Anrufe und -Nachrichten mit einem VPN

WhatsApp wird in bestimmten Ländern oft durch staatliche Zensur oder in Schul- und öffentlichen WLAN-Netzwerken blockiert, um Bandbreite freizuhalten. Beispiele Verwenden Sie ExpressVPN, um WhatsApp zu entsperren und wieder mit Familie und Freunden in Kontakt zu treten.